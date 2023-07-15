Как сделать увядшие огурцы снова хрустящими и вкусными

Когда речь идет об огурцах, вкусовых свойствах, аромате и хрусткости играют важную роль. Однако когда вы срываете огурцы и не употребляете их сразу, они могут потерять свежесть, плотность и яркий цвет. Но есть простой способ решить эту проблему. Предлагаем эффективный способ вернуть огурцам свежесть и вкус с помощью обыкновенной соли.

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Как сделать огурцы хрустящими

Перед употреблением в пищу овощей достаточно просто натереть их солью. Соленое обыск восстановит сочность и хрусткость огурцов. Чтобы соль лучше впитывалась огурцом, сделайте несколько незначительных надрезов на овощной поверхности перед натиранием.

Соль высасывает избыток влаги из огурцов. Огурцы становятся плотными, сохраняют свежесть в течение длительного времени, не меняют цвет и не становятся мягкими. Соль замедляет процессы порчи и гниения продукта. В составе огурцов есть вещество кукурбитацин, которое может сделать горьким овощ. Соль быстро нейтрализует это вещество. В таком случае рекомендуется разрезать огурец, посолить и потереть две половинки вместе.

Даже если вы планируете хранить огурцы в холодильнике, используйте лайфхак с солью для сохранения свежести.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

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