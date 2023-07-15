Як зробити зів'ялі огірки знову хрусткими та смачними

Коли мова йде про огірки, смакові властивості, аромат і хрусткість грають важливу роль. Проте, коли ви зриваєте огірки і не вживаєте їх одразу, вони можуть втратити свіжість, щільність та яскравий колір. Але є простий спосіб вирішити цю проблему. Пропонуємо ефективний спосіб повернути огіркам свіжість і смак за допомогою звичайної солі.

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Як зробити огірки хрусткими

Перед споживанням овочів достатньо просто натерти їх сіллю. Солоний натрус відновить соковитість та хрусткість огірків. Щоб сіль краще вбиралася огірком, зробіть кілька незначних надрізів на поверхні овоча перед натиранням.

Сіль висмоктує надлишок вологи з огірків. Огірки стають щільними, зберігають свіжість протягом тривалого часу, не змінюють колір та не стають м'якими. Сіль уповільнює процеси псування і гниття продукту. У складі огірків є речовина кукурбітацин, яка може зробити овоч гірким. Сіль швидко нейтралізує цю речовину. У такому випадку рекомендується розрізати огірок, посолити його і потерти дві половинки разом.

Навіть якщо ви плануєте зберігати огірки у холодильнику, використовуйте цей лайфхак з сіллю для збереження свіжості.

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