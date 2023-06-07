Как снять кожуру с помидора одним движением руки: простой кулинарный лайфхак

Кулинарный портал Shuba поделился интересным советом по поводу того, как и зачем нужно чистить кожуру из помидоров. Эксперты отмечают, что именно бланширование помидоров помогает сохранить их сочность, но многие пренебрегают этим важным этапом приготовления.

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Бланширование помидоров оказывает значительное влияние не только на текстуру, но и на вкус. Разницу можно почувствовать и оценить. Итак, как правильно чистить помидоры? Вот несколько шагов:

Приготовьте кастрюлю с кипятком и миску с ледяной водой; Промойте помидоры и проделайте неглубокие крестообразные надрезы на нижней части каждого помидора; Помидоры опустите в кипяток на 20-40 секунд, используя шумовку; Затем переложите помидоры в воду со льдом, чтобы они быстро остыли. Когда помидоры чуть-чуть остынут, сможете легко снять кожицу.

Этот простой процесс бланширования поможет получить готовые помидоры без кожуры, которые станут основой для многих вкусных блюд. Не упускайте этот важный шаг и наслаждайтесь сочными помидорами в своих блюдах!

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