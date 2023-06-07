Як зняти шкірку з помідора одним рухом руки: простий кулінарний лайфхак

Кулінарний портал Shuba поділився цікавою порадою щодо того, як і навіщо потрібно чистити шкірку з помідорів. Експерти зазначають, що саме бланшування помідорів допомагає зберегти їх соковитість, але багато людей нехтують цим важливим етапом приготування.

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Бланшування помідорів має значний вплив не лише на текстуру, але й на смак. Різницю можна відчути і оцінити. Отже, як правильно чистити помідори? Ось кілька кроків:

Приготуйте каструлю з окропом і миску з льодовою водою; Промийте помідори і зробіть неглибокі хрестоподібні надрізи на нижній частині кожного помідора; Помідори опустіть у окріп на 20-40 секунд, використовуючи шумівку; Потім перекладіть помідори у воду з льодом, щоб вони швидко охололи. Коли помідори трохи охолонуть, зможете легко зняти шкірку.

Цей простий процес бланшування допоможе вам отримати готові помідори без шкірки, які стануть основою для багатьох смачних страв. Не пропускайте цей важливий крок і насолоджуйтесь соковитими помідорами у своїх стравах!

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