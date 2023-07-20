Как собрать щедрый урожай малины: лайфхаки по уходу

Малина – популярное садовое растение среди украинцев. Это растение считается полукустарником с многолетним корневищем, выпускающим двухлетние побеги. То есть ветки приносят урожай два года.

Но для того, чтобы каждый год собирать большой урожай, нужно правильно ухаживать за растением. UAportal расскажет, как правильно это делать.

Следует помнить об обрезании малины, она необходима для удаления старых побегов и прореживания кустов. Ее нужно делать ранней весной или поздней осенью. Тогда видны старые веточки, а в начале сезона можно увидеть стебли, не пережившие зиму.

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Также можно проводить обрезку во время сезона, в июле, когда малина перестала плодоносить. Следует обрезать лишние ветви, чтобы оставалась только молодая поросль. Такая обрезка дает возможность расти другим побегам и ягодам.

Важно, чтобы малина не разрасталась в ширину, чтобы потом собрать большой урожай. Поэтому нужно обрезать молодую поросль, которая полезла из земли на расстоянии менее 20 сантиметров от центра куста малины. Для этого необходимо лопатой перерезать корневую систему молодого побега. Это следует делать раз в 1-2 недели.

Напомним, за малиной нужно правильно ухаживать, чтобы она не сохла. В частности, нужно постоянно удобрять растение удобрениями, защищать от болезней и вредителей. Также стоит помнить о садовых клопов, которые портят ягоды. Они не только наносят значительный вред саду и огороду, поскольку питаются соками растений и могут повлечь за собой их гибель, но еще и выделяют жидкость, имеющую довольно неприятный запах.

Как и где сажать малину осенью, чтобы собрать щедрый урожай: полезные и проверенные советы

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