Как убрать вмятины из деревянной мебели: действенный трюк с утюгом

Древесина – красивый и экологически чистый материал, имеющий один недостаток – она достаточно мягкая. Поэтому удар тяжелым предметом может создать на поверхности деревянного предмета вмятины и царапины. Как устранить этот недостаток, подскажет UaPortal.

Итак, для этого вам понадобится тряпка и утюг или кастрюля с плоским дном, наполненная кипятком.

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Перед тем, как начать обработку, очистите место от грязи, жира и мелких частиц дерева.

Нагрейте утюг до высокой температуры, намочите и отожмите тряпку и положите ее сверху на вмятину.

Теперь совершайте небольшие круговые движения утюгом. Возможно, процесс придется повторить несколько раз. В конце возможно потребуется использование шлифовальной машинки. Если ее нет – используйте наждачную бумагу разной зернистости.

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