Как украинцам в Польше получить пенсию: Какие условия нужно выполнить

В последнее время в социальных сетях среди проживающих в Польше украинцев распространяется ложная информация о платной услуге, которая, по заявлениям, позволяет гражданам Украины получить польскую пенсию, проработав всего один день в стране. Однако эта информация абсолютно ошибочна, сообщает издание "Наша Польша".

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На прошлой неделе польское издание Rzeczpospolita опубликовало статью, в которой отмечалось, что "гражданину Украины или Беларуси достаточно одного взноса, чтобы получить польскую минимальную пенсию". Это вызвало шумную реакцию в польском обществе и среди украинских эмигрантов.

Заместитель министра семьи и социальной политики Польши, Станислав Швед, сделал заявление, в котором отметил, что эта информация абсолютно неправдива.

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"Не существует такой ситуации, когда лицо, проработав всего один день в Польше и уплатив пенсионный взнос, имеет право на получение польской минимальной пенсии по возрасту. Уплата одного пенсионного взноса в Польше не дает иностранцу права на минимальную пенсию", – заявил он.

Он пояснил, что для получения права на минимальную пенсию в Польше необходимо соответствовать польским требованиям, включая стаж работы в течение 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также достичь пенсионного возраста, который составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В противном случае, польская пенсия по возрасту будет рассчитываться на основе взносов, уплачиваемых лицом в течение периода работы в Польше, и если этих взносов было недостаточно, размер пенсии будет низким, подчеркнул Швед. В 2023 году минимальная пенсия в Польше составляет 1445,48 злотых в месяц (около 12 400 гривен).

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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