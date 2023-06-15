Як українцям в Польщі отримати пенсію: Які умови треба виконати

В останній час у соціальних мережах серед українців, які проживають у Польщі, поширюється неправдива інформація про платну послугу, яка, за заявами, дозволяє громадянам України отримати польську пенсію, пропрацювавши всього один день у країні. Однак ця інформація є абсолютно хибною, повідомляє видання "Наша Польща".

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На минулому тижні польське видання "Rzeczpospolita" опублікувало статтю, в якій зазначалося, що "громадянину України чи Білорусі достатньо одного внеску, щоб отримати польську мінімальну пенсію". Це викликало гучну реакцію в польському суспільстві та серед українських емігрантів.

Заступник міністра сім'ї та соціальної політики Польщі, Станіслав Швед, зробив заяву, в якій зазначив, що ця інформація є абсолютно неправдивою.

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"Не існує такої ситуації, коли особа, пропрацювавши всього один день у Польщі та сплативши пенсійний внесок, має право на отримання польської мінімальної пенсії за віком. Сплата одного пенсійного внеску в Польщі не дає іноземцю права на мінімальну пенсію", – заявив він.

Він пояснив, що для отримання права на мінімальну пенсію в Польщі необхідно відповідати польським вимогам, зокрема мати стаж роботи протягом 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, а також досягти пенсійного віку, який становить 60 років для жінок та 65 років для чоловіків.

Інакше, польська пенсія за віком буде розраховуватися на основі внесків, які особа сплачувала протягом періоду роботи в Польщі, і якщо цих внесків було недостатньо, розмір пенсії буде низьким, підкреслив Швед. У 2023 році мінімальна пенсія в Польщі становить 1445,48 злотих на місяць (приблизно 12 400 гривень).

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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