Как ускорить фотосинтез растений в домашних условиях: садоводы дали эффективный совет

Известно, что ультрафиолетовый свет оказывает значительное влияние на фотосинтез растений и служит им источником энергии. Фиолетовый свет является важным фактором для питания растений и помогает компенсировать недостаток солнечной энергии.

Раньше этот метод "подсветки" растений использовался исключительно агрономами, но сейчас это доступно каждому.

Обычно люди покупают фиолетовые фитолампы и размещают их рядом с сеянцами, цветами и другими растениями.

Фиолетовый свет способствует активному росту корневой системы растений и формированию их кроны, тогда как красный свет оказывает влияние на процесс цветения и созревания.

Об этом пишет Радиотрек.

Обычно фитолампы используются для экзотических видов растений, нуждающихся в длительном периоде освещения.

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Большинство растений нуждаются в достаточном количестве света для нормального роста. Если комната, где расположены растения, не имеет достаточного количества солнечного света, то использование фиолетового освещения также может быть полезным для обеспечения растений соответствующим питанием.

Напомним, мы уже писали, как стимулировать цветение роз.

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