Як прискорити фотосинтез рослин в домашніх умовах: садівники дали ефективну пораду

Відомо, що ультрафіолетове світло має значний вплив на фотосинтез рослин та служить їм джерелом енергії. Фіолетове світло є важливим фактором для живлення рослин і допомагає компенсувати нестачу сонячної енергії.

Раніше цей метод "підсвічування" рослин використовувався виключно агрономами, але зараз це доступно кожному.

Зазвичай люди купляють фіолетові фітолампи та розміщують їх поруч з сіянцями, квітами і іншими рослинами.

Фіолетове світло сприяє активному зростанню кореневої системи рослин і формуванню їх крони, тоді як червоне світло впливає на процес цвітіння та дозрівання.

Про це пише Радіотрек.

Зазвичай фітолампи використовуються для екзотичних видів рослин, які потребують тривалого періоду освітлення.

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Більшість рослин потребують достатньої кількості світла для нормального росту. Якщо кімната, де розташовані рослини, не має достатньої кількості природного сонячного світла, то використання фіолетового освітлення також може бути корисним для забезпечення рослин відповідним живленням.

Нагадаємо, ми вже писали, як стимулювати цвітіння троянд.

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