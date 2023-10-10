Как узнать, насчитали ли субсидию на отопительный сезон и в каком размере

Субсидия – это адресная помощь, предоставляемая для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Сегодня, чтобы узнать, назначена ли вам субсидия, не нужно звонить в Пенсионный фонд Украины, сделать это можно онлайн, пишут Факты ICTV.

Читайте также: Как неработающим пенсионерам получить жилищную субсидию

Кто имеет право на субсидию

Получить субсидию могут:

Один из зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц.

Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в помещении на основании договора аренды жилья, если ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

Индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию.

Несовершеннолетние, оставшиеся без родительской опеки, по заявлению опекуна.

Семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. В настоящее время он составляет 15% совокупного месячного дохода. Для каждой семьи размер рассчитывается индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.

Через военное вторжение рф был обновлен механизм назначения субсидий. Теперь субсидию могут получить также внутриперемещенные лица.

Следовательно, получить субсидию могут лица, которые:

Входят в состав домохозяйства и находятся за границей в период действия военного положения.

Имеют в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования.

Имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.

Какие условия начисления субсидии

Сумма субсидии начисляется в зависимости от количества проживающих в квартире или доме людей.

Если в доме живут не все, кто там прописан, субсидия рассчитывается на лиц, фактически проживающих в помещении, на основании решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета.

Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Что нужно для того, чтобы назначили субсидию

Чтобы назначить субсидию, заполните заявление и декларацию. В них необходимо отметить достаточно подробную информацию о себе и членах домохозяйств, доходах, расходах.

Это нужно делать на сайте ПФУ.

Как проверить, предоставили ли субсидию

Если вам отказали в предоставлении субсидии, это можно узнать на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или через Действие.

После этого в меню слева выберите рубрику Мои сообщения.

Именно там будет принято решение о предоставлении или отказе в жилищной субсидии. Решение будет назначено в течение 10 дней. Семье не нужно при этом нести в государственные органы дополнительные документы.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!