Как выбрать натуральный и качественный творог: простой способ

На украинском рынке распространены подделки кисломолочного сыра, поскольку этот продукт популярен и достаточно дорог. Узнайте, как обезопасить себя от покупки фальшивых изделий и отличить их от качественного сыра.

Чтобы отличить кисломолочный сыр от продукта с большим содержанием пальмового масла, воспользуйтесь этим простым способом, для которого вам понадобится лишь немного горячей воды.

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Как проверить творог на натуральность

Возьмите кипятка и глубокую миску. Налейте 1-1,5 стакана кипятка и отломите чайную ложку творожной массы. Поместите ее в горячую воду и наблюдайте за продуктом примерно 2-3 мин:

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Если сыр остался цельным комом, а вода при этом лишь немного замутилась от сыворотки, то вы приобрели качественный и натуральный продукт;

Если он рассыпался на мелкие комочки, а на поверхности воды образовалась пленка или явные масляные пятна, вы приобрели не домашний сыр, а подделку.

Раньше мы писали о том, как проверить твердый сыр на качество и натуральность, а также как выбрать хорошее и вкусное сало.

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