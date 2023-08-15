Как выбрать вкусную и сладкую дыню: полезные советы
Дыня – это не только сочный, но и вкуснейший и сладкий плод, и каждый желает получить максимум удовольствия от своей покупки.
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Эти простые советы помогут вам выбрать вкусную и качественную дыню, которую вы сможете наслаждать дома. Добавьте этот вкусный фрукт в свой рацион и наслаждайтесь его сочностью и сладостью.
- Один из самых простых способов – это использовать свой слух. Постучайте по дыне – звук должен быть глубоким и глухим. Это означает, что плод с общей внутренней структурой и сочной мякотью.
- Осторожно понюхайте дыню. Запах должен быть приятным, сладким, с легкими нотками меда и ванили. Избегайте плодов с приторными или тяжелыми ароматами.
- Оценивайте шкурку на наличие повреждений, царапин или пятен. Дыня должна быть цела, без признаков повреждений.
Татьяна Никонорова, специалист по пищевому качеству, поделилась этими полезными советами. Она также рекомендует:
- Покупки с разрезанной дыной можно хранить при комнатной температуре менее 5 часов.
- В холодильнике дыня может храниться до 2 дней. Важно положить ее в герметично закрывающийся контейнер.
- Для хранения можно использовать пищевую пленку, чтобы избежать ненужных запахов.
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