Как выбрать вкусную и сладкую дыню: полезные советы

Дыня – это не только сочный, но и вкуснейший и сладкий плод, и каждый желает получить максимум удовольствия от своей покупки.

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Эти простые советы помогут вам выбрать вкусную и качественную дыню, которую вы сможете наслаждать дома. Добавьте этот вкусный фрукт в свой рацион и наслаждайтесь его сочностью и сладостью.

Один из самых простых способов – это использовать свой слух. Постучайте по дыне – звук должен быть глубоким и глухим. Это означает, что плод с общей внутренней структурой и сочной мякотью. Осторожно понюхайте дыню. Запах должен быть приятным, сладким, с легкими нотками меда и ванили. Избегайте плодов с приторными или тяжелыми ароматами. Оценивайте шкурку на наличие повреждений, царапин или пятен. Дыня должна быть цела, без признаков повреждений.

Татьяна Никонорова, специалист по пищевому качеству, поделилась этими полезными советами. Она также рекомендует:

Покупки с разрезанной дыной можно хранить при комнатной температуре менее 5 часов.

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В холодильнике дыня может храниться до 2 дней. Важно положить ее в герметично закрывающийся контейнер.

Для хранения можно использовать пищевую пленку, чтобы избежать ненужных запахов.

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