Как вырастить лимоны из косточки в горшке дома: пошаговая инструкция
Лимоны не только являются источником витаминов, но могут помочь очистить воздух. Лимонные деревья выделяют фитонциды, обладающие антисептическими свойствами.
Следовательно, это растение может помочь избавиться от вредных микроорганизмов в окружающей среде, таких как бактерии и вирусы. Как вырастить лимонное дерево в горшке, рассказали эксперты Sante Plus.
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Необходимые ингредиенты:
- 1 лимон,
- любой органический грунт,
- контейнер или горшок,
- окружающая среда с большим количеством солнечного света.
Пошаговая инструкция по выращиванию лимонного дерева:
1. Поместите грунт в горшок и добавьте немного воды, чтобы увлажнить его.
2. Разрежьте лимон и выберите косточку лучшей формы. Не сушите его, влажность всегда может помочь. Сделайте небольшую ямку в земле и поместите семена.
3. Засыпьте грунтом и полейте водой.
4. Накройте полиэтилен горшок, чтобы удерживать влагу, затем поставьте его в солнечное место.
5. Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного полива: это может привести к загниванию семян. Следите за горшком и как только лимонное дерево начнет расти, снимите пластик. Обычно это должно произойти в течение недели или двух.
6. Поставьте горшок на солнце. Помните, что вашему лимонному дереву нужно восемь часов света в день, а почва вокруг него должна быть постоянно влажной.
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