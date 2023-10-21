rus
Українська
Общество

Как вырастить лимоны из косточки в горшке дома: пошаговая инструкция

Дутик Катерина

Как вырастить лимонное дерево.

Лимоны не только являются источником витаминов, но могут помочь очистить воздух. Лимонные деревья выделяют фитонциды, обладающие антисептическими свойствами.

Следовательно, это растение может помочь избавиться от вредных микроорганизмов в окружающей среде, таких как бактерии и вирусы. Как вырастить лимонное дерево в горшке, рассказали эксперты Sante Plus.

Читайте также: Топ-7 комнатных растений, ароматизирующих воздух

Необходимые ингредиенты:

  • 1 лимон,
  • любой органический грунт,
  • контейнер или горшок,
  • окружающая среда с большим количеством солнечного света.

Пошаговая инструкция по выращиванию лимонного дерева:

1. Поместите грунт в горшок и добавьте немного воды, чтобы увлажнить его.

2. Разрежьте лимон и выберите косточку лучшей формы. Не сушите его, влажность всегда может помочь. Сделайте небольшую ямку в земле и поместите семена.

3. Засыпьте грунтом и полейте водой.

4. Накройте полиэтилен горшок, чтобы удерживать влагу, затем поставьте его в солнечное место.

5. Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного полива: это может привести к загниванию семян. Следите за горшком и как только лимонное дерево начнет расти, снимите пластик. Обычно это должно произойти в течение недели или двух.

6. Поставьте горшок на солнце. Помните, что вашему лимонному дереву нужно восемь часов света в день, а почва вокруг него должна быть постоянно влажной.

Ранее мы писали, какие комнатные растения нельзя держать рядом с детьми и животными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Общество