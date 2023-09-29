Как заменить слово "троллить" хорошими украинскими аналогами

Украинский язык, живой, богатый и благозвучный, становится все более популярным среди людей, которые используют его в ежедневном общении. В украинском языке существует много интересных фразеологизмов и крылатых изречений, а грамматика языка четкая и хорошо упорядоченная. На украинском можно выразить даже самые сложные научные понятия и глубокие чувства и переживания.

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Все больше украинцев открывают для себя новые слова, расширяя свой словарный запас. Дарья Фиалко, дизайнер голоса, поделилась значениями нескольких интересных слов у себя в Instagram :

"Скніти" – это выражение, которое означает вести бездейственную жизнь, ныть. "Гайнувати" – это тратить впустую, транжирить, терять время. "Підтрунювати" и "взяти на глум" – это синонимы, которые означают троллить, подтрунивать и шутить. "Брати на кпин" – это выражение, что значит смеяться. "Габзувати" – это критиковать и поносить.

Чтобы изучать новые слова и расширять свой словарный запас, Фиалко рекомендует читать как классическую, так и современную украинскую литературу. Значение малоизвестных слов можно найти в "Современном толковом словаре украинского языка".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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