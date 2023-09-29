Як замінити слово "тролити" гарними українськими аналогами
Українська мова, яка є живою, багатою та милозвучною, стає все популярнішою серед людей, які використовують її в щоденному спілкуванні. В українській мові існує багато цікавих фразеологізмів та крилатих висловів, а граматика мови чітка та добре впорядкована. Українською можна виразити навіть найскладніші наукові поняття та найглибші почуття та переживання.
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Все більше українців відкривають для себе нові слова, розширюючи свій словниковий запас. Дарина Фіалко, дизайнерка голосу, поділилася значеннями кількох цікавих слів у себе в Instagram:
- "Скніти" – це вираз, який означає вести бездіяльне життя, нидіти.
- "Гайнувати" – це витрачати марно, розтринькувати, гаяти час.
- "Підтрунювати" та "взяти на глум" – це синоніми, які означають тролити, кепкувати та шуткувати.
- "Брати на кпин" – це вираз, що означає глузувати.
- "Габзувати" – це критикувати та паплюжити.
Для того, щоб вивчати нові слова та розширювати свій словниковий запас, Фіалко рекомендує читати як класичну, так і сучасну українську літературу. Значення маловідомих слів можна знайти у "Сучасному тлумачному словнику української мови".
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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