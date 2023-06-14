Как защитить растения в саду от жары: топ-4 действенные методы

Если земля пересыхает, она теряет способность снабжать растения питательными веществами. Они переживают жару так же тяжело, как люди: начинают сохнуть и даже умирают. Как защитить свой сад от губительного воздействия жары подскажет UaPortal.

Полив

Если растение не получает нужного количества влаги – оно сбрасывает завязь, листья, цветочные почки. Так, даже спасшись, она уже не даст плодов или цветов в следующем сезоне. Поэтому очень важно обеспечить растению достаточный полив. Чтобы понять, насколько много воды нужно растениям, следует знать, что необходимо смочить всю корневую систему, порой занимающую не менее 1 метра. Потому поливать надо хоть и реже, но большими порциями.

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К примеру, яблоня требует не менее 100 л воды за раз.

Куда лить воду

Поливать растения нужно на расстоянии. Чтобы его определить, подойдите к растению и проведите условную вертикальную линию, от кончиков крайних веток до земли. В этом месте и нужно производить полив.

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Как понять, что растение нуждается в поливе

Лопатой копните землю на глубину 40-50 см и сожмите ее в кулак, а затем раскройте ладонь. Если из земли образовалась колбаска – влаги в почве достаточно, если она рассыпается – почва слишком сухая. А если земля настолько влажная, что стекает с руки – полива слишком много.

Как сохранить влагу

С помощью мульчирования можно сохранить влагу в почве надолго. Можете использовать сено, солому, хвою, сорняки без семян и даже старые газеты или разобранные картонные ящики – подойдет все, что пропускает воду и воздух вниз к корням, но не дает почве перегреваться и испарять влагу.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы цветы стояли подольше.

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