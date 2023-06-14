Як захистити рослини в саду від спеки: топ-4 дієві методи

Якщо земля пересихає, вона втрачає здатність забезпечити рослини поживними речовинами. Вони переживають спеку так само важко, як і люди: починають сохнути та навіть вмирають. Як захистити свій сад від згубного впливу спеки підкаже UaPortal.

Полив

Якщо рослина не отримує потрібної кількості вологи – вона скидає зав’язь, листя, квіткові бруньки. Так, навіть врятувавшись, вона вже не дасть плодів чи квітів у наступному сезоні. Тому надзвичайно важливо забезпечити рослині достатній полив. Щоб зрозуміти, наскільки багато води потрібно рослинам, варто знати, що необхідно змочити усю кореневу систему, яка деколи займає не менше 1 метра. Тому поливати треба хоч і рідше, але великими порціями.

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Наприклад, яблуня потребує не менше 100 л води за раз.

Куди лити воду

Поливати рослини потрібно на відстані. Щоб її визначити, підійдіть до рослини і проведіть умовну вертикальну лінію, від кінчиків крайніх гілок до землі. В цьому місці і потрібно здійснювати полив.

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Як зрозуміти, що рослина потребує поливу

Лопатою копніть землю на глибину 40-50 см та стисніть її у кулак, а потім розкрийте долоню. Якщо з землі утворилась ковбаска – вологи у ґрунті достатньо, якщо вона розсипається – грунт занадто сухий. А якщо земля настільки волога, що стікає з руки – поливу забагато.

Як зберегти вологу

За допомогою мульчування можна зберегти вологу у ґрунті надовго. Можете використати сіно, солому, хвою, бур'яни без насіння і навіть старі газети або розібрані картонні ящики – підійде все, що пропускає воду і повітря вниз до коріння, але не дає ґрунту перегріватись та випаровувати вологу.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб квіти стояли довше.

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