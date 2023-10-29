Как женщинам после 50 сохранить красоту волос: действенный совет

Уход за волосами в зрелом возрасте требует соблюдения определенных правил и, как правило, включает в себя приобретение дополнительных средств для сохранения здоровья локонов, сообщает Ukr.Media.

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Гормональные изменения влияют на состояние кожи, ногтей и волос. Воздействие на волосы может быть особенно быстрым, в частности, многие женщины 50+ испытывают усиленную потерю волос и общее ослабление.

Основные проблемы с волосами в старшем возрасте связаны с понижением питания волосяных фолликулов и возникновением сухости. Поэтому важно обеспечить интенсивное увлажнение волос, начиная с использования подходящего шампуня и процедуры мытья головы.

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Лучше всего использовать увлажняющий шампунь в очередной раз с протеиновым. Это поможет сохранить влагу в волосах и предотвратить появление пористости, связанной с потерей белковых структур волосяных фолликулов.

Протеиновые шампуни содержат кератин, коллаген и эластин. Они также могут включать в себя натуральные ингредиенты, такие как экстракт солодки, белок пшеницы или молочные протеины. Иногда их также называют белковыми или укрепляющими шампунями, поэтому следует искать эти названия на этикетках.

Напомним, мы уже писали, какие народные методы ускоряют рост волос.

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