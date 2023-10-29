Як жінкам після 50 зберегти красу волосся: дієва порада

Догляд за волоссям у зрілому віці вимагає дотримання певних праивл і, зазвичай, включає в себе придбання додаткових засобів для збереження здоров'я локонів, повідомляє Ukr.Media.

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Гормональні зміни впливають на стан шкіри, нігтів і волосся. Вплив на волосся може бути особливо швидким, зокрема багато жінок 50+ відчувають посилену втрату волосся та загальне ослаблення.

Основні проблеми з волоссям у старшому віці пов'язані зі зниженням живлення волосяних фолікулів та виникненням сухості. Тому важливо забезпечити інтенсивне зволоження волосся, починаючи з використання підходящого шампуню та процедури миття голови.

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Найкраще використовувати зволожувальний шампунь чергово з протеїновим. Це допоможе зберегти вологу в волоссі та запобігти появі пористості, пов'язаної з втратою білкових структур волосяних фолікулів.

Протеїнові шампуні містять кератин, колаген та еластин. Вони також можуть включати натуральні інгредієнти, такі як екстракт солодки, білок пшениці або молочні протеїни. Іноді їх також називають білковими або зміцнюючими шампунями, тому варто шукати ці назви на етикетках.

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