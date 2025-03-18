Какая категория украинцев может получить 1000 гривен надбавки к пенсии: ответ ПФУ

Украинским пенсионерам объяснили, кто может рассчитывать на дополнительную выплату в размере около 1000 гривен. На сегодняшний день большинство пожилых людей в Украине вынуждены выживать на скромные пенсионные выплаты, которых часто недостаточно для покрытия базовых нужд.

Поэтому какие-либо доплаты имеют для них важное значение, особенно если они начисляются за возрастной рубеж или длительный трудовой стаж. Об этом сообщает УНИАН.

В частности, когда пенсионеру исполняется 65 лет, ему автоматически начинают начислять прибавку к основной пенсии. Для этого обращаться в Пенсионный фонд не нужно — доплата производится без подачи дополнительных документов.

А вот для одиноких пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, предусмотрена еще одна специальная надбавка по уходу. Ее размер составляет около 1000 гривен. Однако такая выплата не назначается автоматически — чтобы ее получить необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд и предоставить необходимый пакет документов.

Речь идет о помощи для пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе за состоянием здоровья и проживающих в одиночестве. Право на такую доплату имеют те граждане, которым уже исполнилось 80 лет, и получающие пенсию по возрасту. В то же время, некоторые категории людей эту надбавку получить не могут. В частности, речь идет о тех, кто уже получает пенсию по инвалидности, или не имеет соответствующего заключения врачебной комиссии, что подтверждает необходимость постоянного ухода.

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В настоящее время размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В денежном выражении это равняется 944 гривнам.

Чтобы оформить выплату, пенсионеру необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, заключение врачебной комиссии, что подтверждает необходимость постоянного ухода, а также выписку из Пенсионного фонда о том, что лицо не получает других доплат, связанных с уходом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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