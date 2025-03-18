Яка категорія українців може отримати 1000 гривень надбавки до пенсії: відповідь ПФУ

Українським пенсіонерам пояснили, хто саме може розраховувати на додаткову виплату у розмірі близько 1000 гривень. На сьогоднішній день більшість літніх людей в Україні змушені виживати на скромні пенсійні виплати, яких часто недостатньо для покриття базових потреб.

Тому будь-які доплати мають для них важливе значення, особливо якщо вони нараховуються за віковий рубіж або тривалий трудовий стаж. Про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, коли пенсіонеру виповнюється 65 років, йому автоматично починають нараховувати надбавку до основної пенсії. Для цього звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — доплата відбувається без подання додаткових документів.

А ось для самотніх пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, передбачена ще одна спеціальна надбавка на догляд. Її розмір становить приблизно 1000 гривень. Однак така виплата не призначається автоматично — щоб її отримати, необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду та подати необхідний пакет документів.

Йдеться про допомогу для людей похилого віку, які потребують стороннього догляду за станом здоров’я та проживають на самоті. Право на таку доплату мають ті громадяни, яким вже виповнилося 80 років, і які отримують пенсію за віком. Водночас деякі категорії людей цю надбавку отримати не можуть. Зокрема, йдеться про тих, хто вже одержує пенсію з інвалідності, або не має відповідного висновку лікарської комісії, що підтверджує потребу в постійному догляді.

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На даний момент розмір цієї надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У грошовому вираженні це дорівнює 944 гривням.

Щоб оформити виплату, пенсіонеру необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, висновок лікарської комісії, що підтверджує необхідність постійного догляду, а також виписку з Пенсійного фонду про те, що особа не отримує інших доплат, пов’язаних із доглядом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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