Какие документы необходимы для оформления субсидии в Украине: Как и куда подать заявление

Получение жилищной субсидии в Украине доступно для определенных категорий граждан, а процедура подачи заявления на эти выплаты достаточно проста.

О возможности получения жилищной субсидии и необходимых документах для ее предоставления через Telegram-канал правительства пишет Телеграф. Для получения субсидии заявителю необходимо подать заявление и декларацию в установленной форме, а также могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от обстоятельств.

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Если заявитель проживает в арендованном жилье, необходимо предоставить договор аренды или аренды жилья. В случае наличия задолженности и заключения договора о реструктуризации задолженности следует предъявить его копию.

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Для обращения за получением жилищной субсидии заявитель должен предъявить паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.

У заявителей есть несколько вариантов подачи заявления на получение субсидии.

Через сервисный центр Пенсионного фонда Украины или обратившись в уполномоченные должностные лица исполнительного органа соответствующих территориальных общин, а также в ЦНАП; Можно отправить заявление по электронной почте по адресу органа Фонда; Подать заявление онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Действие.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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