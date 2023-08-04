Які документи необхідні для оформлення субсидії в Україні: Як та куди подати заяву

Отримання житлової субсидії в Україні доступно для певних категорій громадян, а процедура подачі заяви на ці виплати досить проста.

Про можливість отримання житлової субсидії та необхідні документи для її надання через Telegram-канал уряду пише Телеграф. Для того, щоб отримати субсидію, заявнику необхідно подати заяву та декларацію в установленій формі, а також можуть знадобитись додаткові документи, залежно від обставин.

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Якщо заявник проживає в орендованому житлі, необхідно надати договір найму або оренди житла. У разі наявності заборгованості та укладання договору про реструктуризацію заборгованості, потрібно пред'явити його копію.

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Для звернення за отриманням житлової субсидії заявник має пред'явити свій паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

Заявники мають декілька варіантів подання заяви на отримання субсидії.

Через сервісний центр Пенсійного фонду України або звернувшись до уповноважених посадових осіб виконавчого органу відповідних територіальних громад, а також до ЦНАП; Можна надіслати заяву по електронній пошті на адресу органу Фонду; Подати заяву онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійний фонд або через портал Дія.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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