Какие профессии в Украине наименее оплачиваются и кто получает самую низкую зарплату

В ряде секторов украинской экономики рост заработных плат оказался недостаточным для компенсации инфляции. В 13 из 25 отраслей средняя зарплата остается ниже общеукраинской, а меньше всего получают работники культуры и искусства.

Об этом сообщает нардеп Даниил Гетманцев. Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике отметил, что библиотекари, архивисты, музейные работники и другие специалисты в сфере культуры в среднем зарабатывают 12 448 грн, тогда как в творческих профессиях средняя зарплата составляет 13 014 грн. Темпы роста в этих секторах составили лишь 12,5% и 12,9% соответственно, что вдвое меньше среднего повышения по экономике.

Ненамного выше доходы педагогов – в среднем 14 307 грн. За первый квартал 2025 г. они выросли на 13,1%. В медицинской сфере прирост еще более скромный – всего 11,6%, при средней зарплате в 17 222 грн.

При этом уровень инфляции в Украине за тот же период достиг 13,6%. Больше всего выросли цены на продукты (на 15,5%) и коммунальные услуги (на 19,5%). Таким образом, реальные доходы в менее оплачиваемых профессиях фактически снизились.

В водном транспорте ситуация еще хуже – средняя зарплата уменьшилась на 6,1% по сравнению с прошлым годом. В то же время в ряде секторов наблюдается заметный рост. К примеру, в строительстве зарплаты поднялись на 35,3% и достигли 19 699 грн (около $472), в сельском хозяйстве — рост на 46,9% до 21 295 грн ($510), а в промышленности — на 28,1%, до 26 183 грн ($627).

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В целом, средняя заработная плата в Украине в первом квартале 2025 года составила 23 460 грн, что почти на 2 000 грн больше, чем в 2024 году. Это эквивалентно около $560. Однако реальный рост доходов с учетом инфляции составил лишь 6,5%, несмотря на прогнозы правительства, ожидавшего повышения средней зарплаты до 25 732 грн (+18,4%).

Самые высокие зарплаты традиционно наблюдаются в столице – около 29 тыс. грн. В Днепре и Харькове показатели также высокие - в пределах 26-27 тыс. грн. А вот в прифронтовых областях уровень оплаты значительно ниже из-за нестабильности и роста рисков.

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