Які професії в Україні є найменш оплачуваними та хто отримує найнижчу зарплату

У низці секторів української економіки зростання заробітних плат виявилося недостатнім для компенсації інфляції. У 13 із 25 галузей середня зарплата залишається нижчою за загальноукраїнську, а найменше отримують працівники культури та мистецтва.

Про це повідомляє нардеп Данило Гетманцев. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що бібліотекарі, архівісти, музейні працівники та інші фахівці у сфері культури в середньому заробляють 12 448 грн, тоді як у творчих професіях середня зарплата складає 13 014 грн. Темпи зростання в цих секторах склали лише 12,5% та 12,9% відповідно, що вдвічі менше за середнє підвищення по економіці.

Ненабагато вищими є доходи освітян – у середньому 14 307 грн. За перший квартал 2025 року вони зросли на 13,1%. У медичній сфері приріст ще скромніший – лише 11,6%, при середній зарплаті в 17 222 грн.

При цьому рівень інфляції в Україні за той самий період досяг 13,6%. Найбільше зросли ціни на продукти (на 15,5%) та комунальні послуги (на 19,5%). Таким чином, реальні доходи в найменш оплачуваних професіях фактично знизилися.

У водному транспорті ситуація ще гірша — середня зарплата зменшилася на 6,1% порівняно з минулим роком. Водночас у низці секторів спостерігається помітне зростання. Наприклад, у будівництві зарплати піднялися на 35,3% і досягли 19 699 грн (близько $472), у сільському господарстві — зростання на 46,9% до 21 295 грн ($510), а в промисловості — на 28,1%, до 26 183 грн ($627).

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Загалом, середня заробітна плата в Україні у першому кварталі 2025 року становила 23 460 грн, що на майже 2 000 грн більше, ніж у 2024 році. Це еквівалентно близько $560. Проте реальне зростання доходів з урахуванням інфляції становило лише 6,5%, попри прогнози уряду, який очікував підвищення середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%).

Найвищі зарплати традиційно спостерігаються у столиці — близько 29 тис. грн. У Дніпрі та Харкові показники також високі — в межах 26–27 тис. грн. А от у прифронтових областях рівень оплати значно нижчий через нестабільність та зростання ризиків.

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