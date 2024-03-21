Каким будет размер пенсии, если вы работали неофициально

Не у всех украинцев есть возможность накопить необходимый страховой стаж для получения пенсии. Что же делать, если вы не наработали 15 лет, необходимых для ухода на пенсию?

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Не волнуйтесь, государство все равно позаботится о вас на старости лет. Тем не менее, размер таких выплат будет не очень высоким, пишет 24tv.ua.

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Вот что вам нужно знать:

1. Минимальный стаж для пенсии:

15 лет – для выхода на пенсию в 65 лет.

31 год – для выхода на пенсию в 60 лет.

2. Какую пенсию получают без стажа:

2 361 грн – минимальная пенсия, если вы не наработали 15 лет стажа. Ее выплачивают с 63 лет.

– минимальная пенсия, если вы не наработали 15 лет стажа. Ее выплачивают с 63 лет. 2 361 грн – помощь, если у вас вообще нет страхового стажа. Ее выплачивают с 65 лет.

3. Прибавки по возрасту:

300 грн – от 70 до 74 лет.

– от 70 до 74 лет. 456 грн – от 75 до 79 лет.

– от 75 до 79 лет. 570 грн – от 80 лет.

4. Не ожидайте значительного роста выплат:

Повышение минимальной пенсии и пособия по возрасту не будет существенным.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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