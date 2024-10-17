Какое наказание грозит военнослужащему, не вернувшемуся из отпуска: ответ юриста

Часть 5 настоящей статьи 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет за самовольное оставление воинской части или места службы, а также несвоевременный возврат на службу без уважительных причин в условиях боевой обстановки или военного положения, если такие действия продолжаются более трех суток. За такие действия против военного возбудят уголовное дело.

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Юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA" разъяснил правовые последствия для военнослужащих, не возвращающихся из отпуска в свою часть.

Однако ситуация усложняется, если военнослужащий находится за границей. В таком случае его возвращение в Украину становится проблематичным. Дерий отмечает, что при наличии действительного загранпаспорта и вида на жительство в другой стране, процесс депортации или экстрадиции такого военного будет чрезвычайно сложным и длительным.

Таким образом, хотя законодательство Украины предусматривает суровое наказание за подобные нарушения, фактическое привлечение к ответственности оставшихся за рубежом военнослужащих может быть усложнено международными правовыми нормами и процедурами.

Напомним, ранее юрист рассказал, что делать, если вас силой забрали в ТЦК.

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