Яке покарання загрожує військовослужбовцю, який не повернувся з відпустки: відповідь юриста

Частина 5 цієї статті 407 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також несвоєчасне повернення на службу без поважних причин в умовах бойової обстановки чи воєнного стану, якщо такі дії тривають понад три доби. За такі дії проти військового відкриють кримінальну справу.

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Юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA" роз'яснив правові наслідки для військовослужбовців, які не повертаються з відпустки до своєї частини.

Однак ситуація ускладнюється, якщо військовослужбовець перебуває за кордоном. У такому випадку його повернення в Україну стає проблематичним. Дерій зазначає, що за наявності дійсного закордонного паспорта та дозволу на проживання в іншій країні, процес депортації чи екстрадиції такого військового буде надзвичайно складним і тривалим.

Таким чином, хоча законодавство України передбачає суворе покарання за подібні порушення, фактичне притягнення до відповідальності військовослужбовців, які залишилися за кордоном, може бути ускладнене міжнародними правовими нормами та процедурами.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, що робити якщо вас силою забрали до ТЦК.

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