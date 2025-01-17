Какой будет пенсия у работника с 30 годами стажа: расчет

Граждане с 30-летним страховым стажем имеют право на пенсию, что превышает минимальный уровень. Однако окончательный размер выплат зависит от ряда факторов, включая уровень зарплаты и взносы в Пенсионный фонд. Об этом пишет 24 tv.ua.

Как рассчитывается пенсия

Пенсия определяется по формуле: Размер пенсии = СЗ×ИКЗ×КС, где:

СЗ - средняя зарплата по стране за три года, предшествующих выходу на пенсию;

- средняя зарплата по стране за три года, предшествующих выходу на пенсию; ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране);

– индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране); КС – коэффициент стажа, в зависимости от количества лет страхового стажа.

Читайте также: Полмиллиона работников нужны уже сейчас: какие профессии самые дефицитные в 2025 году

Минимальная пенсия в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальная пенсия в Украине составляет 2 680 гривен. Граждане с полным страховым стажем будут получать дополнительные доплаты, в частности:

Прибавка в размере 570 гривен для лиц, достигших 80 лет, при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

Пример расчета пенсии в 2025 году

Средняя зарплата (ИКЗ = 1,0) СЗ : 14 000 грн.

: 14 000 грн. КС : 0,30 (30 лет стажа).

: 0,30 (30 лет стажа). Расчет : 14 000×1,0×0,30= 4 200 грн. Выше средней зарплаты (ИКЗ = 1,5) СЗ : 14 000 грн.

: 14 000 грн. КС : 0,30.

: 0,30. Расчет : 14 000×1,5×0,30= 6 300 грн. Ниже средней зарплаты (ИКЗ = 0,8) СЗ : 14 000 грн.

: 14 000 грн. КС : 0,30.

: 0,30. Расчет : 14 000×0,8×0,30= 3 360 грн.

Важные советы

Эксперты рекомендуют следить за уровнем официальной зарплаты и платить взносы, превышающие минимальный уровень, чтобы избежать ситуации, когда пенсия остается минимальной.

Следовательно, при 30 годах стажа в 2025 году пенсия может варьироваться от 2680 грн (минимальная) до 6300 грн и более, в зависимости от зарплаты и взносов.

Напомним, ранее мы писали о трех сферах, где в Украине резко повысили зарплаты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!