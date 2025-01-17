Якою буде пенсія у працівника з 30 роками стажу: розрахунок

Громадяни з 30-річним страховим стажем мають право на пенсію, що перевищує мінімальний рівень. Однак остаточний розмір виплат залежить від низки факторів, включно з рівнем зарплати та внесків до Пенсійного фонду. Про це пише 24 tv.ua.

Як розраховується пенсія

Пенсія визначається за формулою: Розмір пенсії = СЗ × ІКЗ × КС, де:

СЗ — середня зарплата по країні за три роки, що передують виходу на пенсію;

— середня зарплата по країні за три роки, що передують виходу на пенсію; ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні);

— індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні); КС — коефіцієнт стажу, залежно від кількості років страхового стажу.

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Мінімальна пенсія у 2025 році

З 1 січня 2025 року мінімальна пенсія в Україні становить 2 680 гривень. Громадяни з повним страховим стажем отримуватимуть додаткові доплати, зокрема:

Надбавка у розмірі 570 гривень для осіб, які досягли 80 років, за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Приклад розрахунку пенсії у 2025 році

Середня зарплата (ІКЗ = 1,0) СЗ : 14 000 грн.

: 14 000 грн. КС : 0,30 (30 років стажу).

: 0,30 (30 років стажу). Розрахунок: 14 000 × 1,0 × 0,30 = 4 200 грн. Вища за середню зарплата (ІКЗ = 1,5) СЗ : 14 000 грн.

: 14 000 грн. КС : 0,30.

: 0,30. Розрахунок: 14 000 × 1,5 × 0,30 = 6 300 грн. Нижча за середню зарплата (ІКЗ = 0,8) СЗ : 14 000 грн.

: 14 000 грн. КС : 0,30.

: 0,30. Розрахунок: 14 000 × 0,8 × 0,30 = 3 360 грн.

Важливі поради

Експерти рекомендують стежити за рівнем офіційної зарплати та сплачувати внески, що перевищують мінімальний рівень, аби уникнути ситуації, коли пенсія залишається мінімальною.

Отже, при 30 роках стажу у 2025 році пенсія може варіюватися від 2 680 грн (мінімальна) до 6 300 грн і більше, залежно від зарплати та внесків.

Нагадаємо, раніше ми писали про три сфери, де в Україні різко підвищили зарплати.

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