Якою буде пенсія у працівника з 30 роками стажу: розрахунок
Громадяни з 30-річним страховим стажем мають право на пенсію, що перевищує мінімальний рівень. Однак остаточний розмір виплат залежить від низки факторів, включно з рівнем зарплати та внесків до Пенсійного фонду. Про це пише 24 tv.ua.
Як розраховується пенсія
Пенсія визначається за формулою: Розмір пенсії = СЗ × ІКЗ × КС, де:
- СЗ — середня зарплата по країні за три роки, що передують виходу на пенсію;
- ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні);
- КС — коефіцієнт стажу, залежно від кількості років страхового стажу.
Читайте також: Пів мільйона працівників потрібні вже зараз: які професії найдефіцитніші у 2025 році
Мінімальна пенсія у 2025 році
З 1 січня 2025 року мінімальна пенсія в Україні становить 2 680 гривень. Громадяни з повним страховим стажем отримуватимуть додаткові доплати, зокрема:
- Надбавка у розмірі 570 гривень для осіб, які досягли 80 років, за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.
Приклад розрахунку пенсії у 2025 році
- Середня зарплата (ІКЗ = 1,0)
- СЗ: 14 000 грн.
- КС: 0,30 (30 років стажу).
- Розрахунок: 14 000 × 1,0 × 0,30 = 4 200 грн.
- Вища за середню зарплата (ІКЗ = 1,5)
- СЗ: 14 000 грн.
- КС: 0,30.
- Розрахунок: 14 000 × 1,5 × 0,30 = 6 300 грн.
- Нижча за середню зарплата (ІКЗ = 0,8)
- СЗ: 14 000 грн.
- КС: 0,30.
- Розрахунок: 14 000 × 0,8 × 0,30 = 3 360 грн.
Важливі поради
Експерти рекомендують стежити за рівнем офіційної зарплати та сплачувати внески, що перевищують мінімальний рівень, аби уникнути ситуації, коли пенсія залишається мінімальною.
Отже, при 30 роках стажу у 2025 році пенсія може варіюватися від 2 680 грн (мінімальна) до 6 300 грн і більше, залежно від зарплати та внесків.
Нагадаємо, раніше ми писали про три сфери, де в Україні різко підвищили зарплати.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!