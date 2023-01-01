Какой цвет принесет удачу и счастье в 2023 году: восточный гороскоп

2023 год многие ждали с нетерпением, желая обставить позади все трудности и невзгоды. Однако чтобы о "черной полосе" вспоминать не пришлось, стоит прислушаться и к советам астрологов.

Специалисты утверждают, что главными цветами Нового 2023 Черного Кролика будут голубой, красный, розовый, желтый и зеленый. Оранжевого и коричневого лучше избегать, они способны привлечь несчастья. Также стоит обратить внимание на рекомендации для каждого знака.

Крысам в 2023 году удачу принесет красный цвет. Если уроженцы знака хотят добиться карьерных успехов, нужно подобрать аксессуар такого оттенка.

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Быкам поможет голубой цвет, особенно если они хотят найти гармонию и обрести душевное счастье.

Для Тигров цветом удачи станет лаймово-зеленый, который позволяет восстановить запасы энергии и улучшить здоровье, а также увеличить доходы.

Кроликам коралловый цвет позволит достичь финансового успеха, грамотно распоряжаться деньгами и принимать правильные решения.

Драконам стоит обратить внимание на одежду и аксессуары цвета фукции, этот оттенок подарит уверенность в себе и стойкость перед любыми вызовами.

Змеям привлечь удачу поможет пурпурный цвет, который считается символом могущества и власти.

Для Лошадей настоящим оберегом в 2023 году станет серебристо-голубой цвет, который поможет обрести настоящую любовь.

Козам подарит удачу и жизненную энергию зеленый цвет, он также поможет расширить горизонты и реализовать мечты.

Для Обезьян цветом удачи станет вишневый, который позволит привлечь финансы и любовь в жизнь.

Петухам стоит обратить внимание на кобальтовый цвет, который поможет переосмыслить свои убеждения и взгляды, взглянуть на ситуацию под другим углом.

Для Собак цветом удачи станет розовый. Он даст шанс наладить отношения с родственниками и найти вторую половинку.

Свиньям принесет настоящую удачу лавандовый цвет. Речь идет не только о карьере, но и о личной жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.