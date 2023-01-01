Який колір принесе удачу і щастя в 2023 році: східний гороскоп

2023 рік багато людей чекали з нетерпінням, бажаючи залишити всі труднощі та негаразди позаду. Однак, щоб не згадувати про "чорну смугу", варто прислухатися до порад астрологів.

Фахівці кажуть, що основними кольорами Нового 2023 року Чорного Кролика будуть синій, червоний, рожевий, жовтий і зелений. Помаранчевого і коричневого краще уникати, вони здатні притягти нещастя. Також варто звернути увагу на рекомендації для кожного знака.

Пацюкам у 2023 році удачу принесе червоний колір. Якщо уродженці знаку хочуть досягти кар'єрних успіхів, потрібно підібрати аксесуар такого відтінку.

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Бикам допоможе блакитний колір, особливо якщо вони хочуть знайти гармонію та душевне щастя.

Для Тигрів кольором удачі стане лаймово-зелений, який дозволяє відновити запаси енергії та покращити здоров'я, а також збільшити доходи.

Кроликам кораловий колір дозволить досягти фінансового успіху, грамотно розпоряджатися грошима та приймати правильні рішення.

Драконам варто звернути увагу на одяг та аксесуари кольору фукції, цей відтінок подарує впевненість у собі та стійкість перед будь-якими викликами.

Зміям залучити удачу допоможе пурпуровий колір, який вважається символом могутності та влади.

Для Коней справжнім оберегом у 2023 році стане сріблясто-блакитний колір, який допоможе досягти справжнього кохання.

Козам подарує удачу та життєву енергію зелений колір, він також допоможе розширити горизонти та реалізувати мрії.

Для Мавп кольором удачі стане вишневий, який дозволить залучити фінанси та любов до життя.

Півням варто звернути увагу на кобальтовий колір, який допоможе переосмислити свої переконання та погляди, поглянути на ситуацію під іншим кутом.

Для Собак кольором удачі стане рожевий. Він дасть шанс налагодити стосунки із родичами та знайти другу половинку.

Свиням принесе справжній успіх лавандовий колір. Йдеться не лише про кар'єру, а й про особисте життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.