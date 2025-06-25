Клиентам одного из украинских банков прекратили возвращать вклады: какое финучреждение ликвидировали

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 июня прекратил выплаты гарантированных компенсаций вкладчикам ПУАО "Фидобанк". Также был завершен процесс ликвидации этого финучреждения.

Об этом проинформировали в самом ведомстве, пишет OBOZ.UA. Там отметили:

Выплата гарантированных сумм по вкладам прекращается Фондом в день утверждения ликвидационного баланса банковского учреждения. Согласно действующему законодательству, после этого этапа ликвидация банка считается завершенной.

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 23 июня 2025 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПУАО "Фидобанк" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПУАО "Фидобанк" получено более 1,838 млрд грн", – отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что согласно законодательству, требования кредиторов к банку, которые остались непогашенными после завершения процедуры ликвидации и реализации активов по состоянию на дату утверждения ликвидационного баланса, считаются погашенными.

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"Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета о выполнении ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет ПУАО "Фидобанк". В связи с этим реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются", – подытожили в ФГВФЛ.

В чем причина ликвидации "Фидобанка"

В мае 2016 года Национальный банк Украины признал "Фидобанк" неплатежеспособным. В регуляторе объяснили, что перед этим наблюдался значительный отток денег со счетов юридических лиц и средств других финансовых учреждений. При этом подчеркнули, что активы не переводились в связанные с владельцем банка структуры.

"В результате оттока средств клиентов начались проблемы с выполнением обязательств перед клиентами. ... Следует подчеркнуть, что "Фидобанк" не обращался в Национальный банк за получением рефинансирования ... и сообщил об отказе потенциального инвестора от участия в докапитализации банка", – отметили тогда в регуляторе.

После этого в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Фидобанк". "Сумма невыполненных операций клиентов превысила 500 млн грн (9% от его обязательств)", – сообщали в НБУ.

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