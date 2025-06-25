Клієнтам одного з українських банків припинили повертати вклади: яку фінустанову ліквідували

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 23 червня припинив виплати гарантованих компенсацій вкладникам ПУАТ "Фідобанк". Також було завершено процес ліквідації цієї фінустанови.

Про це поінформували у самому відомсті, пише OBOZ.UA. Там зазначили:

Виплата гарантованих сум за вкладами припиняється Фондом у день затвердження ліквідаційного балансу банківської установи.

Відповідно до чинного законодавства, після цього етапу ліквідація банку вважається завершеною.

"У зв'язку з цим Фонд повідомляє про припинення 23 червня 2025 року виплат гарантованого відшкодування вкладникам ПУАТ "Фідобанк" та завершення ліквідаційної процедури банку. У рамках виплат гарантованого відшкодування вкладниками ПУАТ "Фідобанк" отримано понад 1,838 млрд грн", – зазначається в повідомленні.

При цьому наголошується, що згідно із законодавством, вимоги кредиторів до банку, які залишилися непогашеними після завершення процедури ліквідації та реалізації активів станом на дату затвердження ліквідаційного балансу, вважаються погашеними.

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"Просимо врахувати, що у зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд закрив накопичувальний рахунок ПУАТ "Фідобанк". З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку не дійсні і платежі на них не приймаються", – підсумували у ФГВФО.

У чому причина ліквідації "Фідобанку"

У травні 2016 року Національний банк України визнав "Фідобанк" неплатоспроможним. У регуляторі пояснили, що перед цим спостерігався значний відтік грошей з рахунків юридичних осіб та коштів інших фінансових установ. Водночас підкреслили, що активи не переводилися до пов’язаних із власником банку структур.

"У результаті відтоку коштів клієнтів почалися проблеми з виконанням зобов'язань перед клієнтами. ... Слід підкреслити, що "Фідобанк" не звертався до Національного банку за отриманням рефінансування ... і повідомив про відмову потенційного інвестора від участі в докапіталізації банку", – зазначили тоді в регуляторі.

Після цього в Нацбанку ухвалили рішення відкликати ліцензію та ліквідувати "Фідобанк". "Сума невиконаних операцій клієнтів перевищила 500 млн грн (9% від його зобов'язань)", – повідомляли в НБУ.

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