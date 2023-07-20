Клопотенко рассказал о распространенной ошибке, из-за которой пельмени слипают во время варки

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился полезными лайфхаками, которые помогут сварить вкусные пельмени, чтобы они не слипались. Эти простые советы помогут каждому кулинару достичь идеального результата.

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Во-первых, кулинар рекомендует варить пельмени в широкой кастрюле, чтобы они могли разместиться в одном слое. Когда вода уже закипела, пельмени опускаются в подсоленную воду. После того, как пельмени опустятся в кастрюлю, их нужно перемешать во избежание прилипания ко дну.

Важно не бросать пельмени в холодную воду, так как это может привести к их слипанию. Есть два способа предотвратить это: добавить несколько капель подсолнечного масла прямо к воде или добавить масло или сливочное масло, если вы вынимаете пельмени из кастрюли.

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Время приготовления пельменей зависит от их размера. Обычно их варят примерно 12 минут. Чтобы сориентироваться по времени, эксперт советует дождаться, пока пельмени всплывут на поверхность воды, после чего убавить огонь и доваривать еще три-четыре минуты. Следует помнить, что если не снизить огонь, пельмени могут развариться и развалиться.

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