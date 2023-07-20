Клопотенко розповів про поширену помилку, через яку пельмені злипають під час варіння

Український кулінарний експерт Євген Клопотенко, на своєму сайті, поділився корисними лайфхаками, які допоможуть зварити смачні пельмені, щоб вони не злипались. Ці прості поради допоможуть кожному кулінару досягти ідеального результату.

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По-перше, кулінар рекомендує варити пельмені в широкій каструлі, щоб вони могли розміститися в одному шарі. Коли вода вже закипіла, пельмені опускаються у підсолену воду. Після того, як пельмені опустяться в каструлю, їх потрібно перемішати, щоб уникнути прилипання до дна.

Важливо не кидати пельмені у холодну воду, оскільки це може спричинити їх злипання. Є два способи запобігти цьому: додати декілька крапель соняшникової олії прямо до води або додати олію або вершкове масло, якщо вже виймаєте пельмені з каструлі.

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Час приготування пельменів залежить від їх розміру. Зазвичай їх варять приблизно 12 хвилин. Щоб зорієнтуватися по часу, експерт радить дочекатися, поки пельмені спливуть на поверхню води, після чого зменшити вогонь та доварювати ще три-чотири хвилини. Варто пам'ятати, що якщо не знизити вогонь, пельмені можуть розваритися та розвалитись.

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