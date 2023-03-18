Когда и как сажать капусту на рассаду: советы огородников

Капуста – одна из самых распространенных овощных культур среди огородников. Она достаточно устойчива к холодам и дает хороший урожай.

Впрочем, для того чтобы получить хороший урожай капусты, нужно знать много тонкостей. Огородники рассказали о правильных сроках посева семян этого растения.

При температуре 5°С можно ожидать прорастания семян. А растения могут выдержать заморозки до -3°С.

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Посадку семян капусты на рассаду начинают с конца февраля и по начало апреля включительно, ведь все зависит от сорта. Раннюю белокочанную капусту сажают в конце февраля и в течение всего марта, цветную капусту – в конце марта – начале апреля.

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Среднеспелые и позднеспелые сорта следует сажать в начале апреля. Следует также соблюдать сроки с момента посева семян до высадки в открытый грунт:

ранние сорта – 50-60 дней;

среднеспелые сорта – 35-45 дней;

позднеспелые сорта – 30-40 дней.

Обычно дачники высаживают в грунт 45-60-дневную рассаду ранней белокочанной капусты. Если растение планируют высаживать в почву в начале мая, к посеву следует приступать в середине-начале марта.

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Знатоки советуют воспользоваться рекомендациями лунного календаря, чтобы выбрать самые оптимальные даты посадки капусты.

Благоприятные дни для посадки капусты на рассаду: 20, 21, 25 и 26 марта; 2, 7, 8, 9 и 10 апреля.

Дать в которые нельзя сажать капусту на рассаду по лунному календарю: в марте – с 1 по 3 числа и с 16 по 18 числа; в апреле – с 15 по 17 числа.

Для посадки капусты необходимо в больших ящиках сделать отверстия для дренажа, насыпать предварительно подготовленную почву и сделать небольшие отверстия глубиной 0,5 сантиметра. Расстояние между ними должно быть не менее 2-3 сантиметров.

Семена кладутся в отверстия и сверху немного присыпаются землей. Огородники советуют сверху накрывать плёнкой, чтобы создать благоприятный влажный микроклимат.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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