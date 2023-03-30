Когда и как сажать мяту в открытый грунт: советы дачников
Многие украинцы выращивают на дачах и огородах мяту. Это растение обладает рядом полезных свойств, а также применяется в кулинарии.
Преимущество мяты в том, что это растение многолетнее, поэтому его не нужно сажать каждый год заново. У дачников есть свои советы относительно того, как лучше высаживать это растение.
Выращивают мяту из семян, которые можно купить в магазине, или делением корневищ ранней весной. Проще всего посадить мяту именно семенами.
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Для этого нужно произвести предварительную рассаду. Ее выращивают два месяца, и только потом пересаживают в грунт.
Сажают мяту обычно весной, начиная с апреля по начало августа. Следует выбирать хорошо освещаемые места с рыхлой почвой.
Кроме семян для размножения мяты можно использовать корневища или черенки с почками. Брать нужно только те, на которых по меньшей мере пять листков.
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Черенки просто обрезаются и ложатся в грунт и присыпаются землей. Их следует после этого полить. Такой способ позволяет передать свойства текущего сорта новому растению практически полностью, и потому считается самым лучшим.
Ухаживать за мятой так же просто, как и за любым другим растением. Ее необходимо пропалывать, осуществлять своевременный полив, примерно дважды в месяц, периодически рыхлить почву.
Раз в три года следует высаживать новые растения. Собирать листья мяты можно уже в первый год после посадки.
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