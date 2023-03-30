Коли та як садити м'яту у відкритий ґрунт: поради дачників

Чимало українців вирощують на дачах та городах м'яту. Ця рослина володіє низкою корисних властивостей, а також застосовується у кулінарії.

Перевага м'яти у тому, що ця рослина багаторічна, тому її не потрібно саджати кожного року наново. Дачники мають свої поради щодо того, як краще висаджувати цю рослину.

Вирощують м'яту з насіння, яке можна купити в магазині, або діленням кореневищ ранньою весною. Найпростіше посадити м'яту саме насінням.

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Для цього потрібно зробити попередню розсаду. Її вирощують два місяці, і лише потім пересаджують у ґрунт.

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Саджають м'яту зазвичай навесні, починаючи з квітня та до початку серпня. Варто обирати добре освітлювані місця з пухким ґрунтом.

Крім насіння для розмноження м'яти можна використовувати кореневища або живці з бруньками. Брати треба тільки ті, на яких щонайменше п'ять листків.

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Живці просто обрізаються і кладуться в ґрунт та присипаються землею. Їх слід після цього полити. Такий спосіб дозволяє передати властивості поточного сорту новій рослині практично повністю, і тому вважається найкращим.

Доглядати за м'ятою так само просто, як і за будь-яким іншим рослиною. Її необхідно прополювати, здійснювати своєчасний полив, приблизно двічі на місяць, періодично рихлити ґрунт.

Раз на три роки варто висаджувати нові рослини. Збирати листя м'яти можна вже в перший рік після посадки.

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