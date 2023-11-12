Когда в Украине вырастут цены на газ и электроэнергию: Нацбанк назвал даты

Украинское регулирование тарифов на коммунальные услуги, включая газ и электроэнергию, играет важную роль в сдерживании темпов инфляции, однако, по инфляционному отчету Национального банка Украины, этот механизм регулирования планируется отменить до 2025 года. Это может повлиять на удорожание коммунальных услуг, в частности газа и теплоснабжения.

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По данным инфляционного отчета НБУ, прогнозируемая административная инфляция будет расти в течение прогнозного периода. Ожидается, что одной из основных причин станет дальнейший рост стоимости табачных товаров из-за повышения акцизов и тарифов на некоторые коммунальные услуги.

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Действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение способствует сдерживанию инфляции, однако предполагается, что этот мораторий будет отменен до 2025 года. Это может привести к ускорению административной инфляции до 19% в конце прогнозного периода.

Несмотря на необходимость решения проблем в энергетическом секторе, предполагается, что решение о приведении тарифов на коммунальные услуги на рыночные уровни будут осуществляться с учетом их социальной значимости. Таким образом, любое повышение тарифов будет поэтапным и может сопровождаться расширением поддержки населения посредством субсидий.

Важно отметить, что согласно новостям с 1 ноября тариф на газ останется неизменным для большинства потребителей на уровне 7,96 грн за кубометр, а тариф на электроэнергию будет составлять 2,64 грн за 1 кВт*ч. Тем не менее, по сравнению с прошлым отопительным сезоном расходы на коммунальные услуги для украинцев увеличатся, а причиной этого является пересмотр тарифов на электроэнергию.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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