Коли в Україні зростуть ціни на газ та електроенергію: Нацбанк назвав дати

Українське регулювання тарифів на комунальні послуги, включаючи газ та електроенергію, відіграє важливу роль у стримуванні темпів інфляції, проте за інфляційним звітом Національного банку України, цей механізм регулювання планується скасувати до 2025 року. Це може вплинути на подорожчання комунальних послуг, зокрема газу та теплопостачання.

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За даними інфляційного звіту НБУ, прогнозована адміністративна інфляція буде зростати протягом прогнозного періоду. Очікується, що однією з основних причин буде подальше зростання вартості тютюнових товарів через підвищення акцизів та тарифів на деякі комунальні послуги.

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Наразі, дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання сприяє стримуванню інфляції, проте передбачається, що цей мораторій буде скасовано до 2025 року. Це може призвести до прискорення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду.

Незважаючи на необхідність вирішення проблем у енергетичному секторі, передбачається, що рішення щодо приведення тарифів на комунальні послуги до ринкових рівнів будуть здійснюватися з урахуванням їхньої соціальної значущості. Таким чином, будь-яке підвищення тарифів буде поетапним і може супроводжуватися розширенням підтримки населення у вигляді субсидій.

Важливо відзначити, що, згідно з новинами, з 1 листопада тариф на газ залишиться незмінним для більшості споживачів на рівні 7,96 грн за кубометр, а тариф на електроенергію складатиме 2,64 грн за 1 кВт*год. Тим не менше, порівняно з минулим опалювальним сезоном, витрати на комунальні послуги для українців збільшаться, а причиною цього є перегляд тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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