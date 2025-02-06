Команда Трампа прокомментировала идею Зеленского о предоставлении Украине ядерного оружия

Специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог категорически отверг возможность обновления Украиной статуса ядерного государства. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что если США не могут обеспечить Украине скорейшее вступление в НАТО, Киев будет рассматривать альтернативные варианты гарантий безопасности, в том числе восстановление ядерного статуса.

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Келлог однозначно отрицал такой сценарий, подчеркнув, что шансы Украины получить ядерное оружие назад "равны нулю". Об этом пишет Fox News.

"Шанс того, что они получат свое ядерное оружие назад – где-то между мизерным и нулевым", – заявил Келлог, добавив: "Давайте будем честными… этого не произойдет".

Он также подчеркнул, что вооружение Украины ядерным оружием не является приемлемым решением.

"Помните, президент сказал, что мы – правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", – отметил Келлог.

Напомним, Трамп заявил, что Путин войной в Украине разрушает Россию.

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