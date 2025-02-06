Команда Трампа прокоментувала ідею Зеленського про надання Україні ядерної зброї

Спеціальний представник 47-го президента США Дональда Трампа Кіт Келлог категорично відкинув можливість відновлення Україною статусу ядерної держави. Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що якщо США не можуть забезпечити Україні швидкий вступ до НАТО, Київ розглядатиме альтернативні варіанти гарантій безпеки, зокрема відновлення ядерного статусу.

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Келлог однозначно заперечив такий сценарій, наголосивши, що шанси України отримати ядерну зброю назад "дорівнюють нулю".Про це пише Fox News.

"Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим", – заявив Келлог, додавши: "Давайте будемо чесними… цього не станеться".

Він також підкреслив, що озброєння України ядерною зброєю не є прийнятним рішенням.

"Пам'ятаєте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду", – зазначив Келлог.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Путін війною в Україні руйнує Росію.

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