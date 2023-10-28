Кому из украинцев могут перестать начислять жилищную субсидию с 1 ноября

Отопительный сезон в большинстве регионов Украины начался в середине октября, что означает, что граждане, которым предоставляется субсидия на коммунальные услуги, получат пониженные счета за отопление и другие коммунальные услуги.

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Размер субсидий увеличивается с учетом роста расходов на отопление с начала отопительного сезона. Для отдельных граждан этот пересчет производится автоматически, в то время как другим следует обратиться в Пенсионный фонд Украины, сообщаются на сайте ведомства.

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Вот кого автоматически учитывают при перерасчете субсидий:

Получатели нулевой субсидии во время неотапливаемого периода. Получившие субсидию с сентября 2023 года.

Те граждане, которые не подпадают ни под одну из этих категорий, должны подать повторное заявление на получение субсидии или уведомить Пенсионный фонд о неправомерной отмене льгот.

Важно отметить, что некоторым гражданам субсидии были отменены из-за того, что они не сообщили ПФУ об изменениях в своем статусе, таких как смена места жительства.

Для получения субсидии необходимо соответствовать определенным критериям, включая доход, который должен быть на 15% ниже суммы коммунальных расходов. Субсидии предоставляются до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Документы, необходимые для получения субсидии, включают:

Заявление. Декларация о доходах. Удостоверение личности. Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье по указанному адресу.

Следует учитывать, что социальные выплаты, получаемые членами семьи, могут не учитываться в общей декларации доходов, например, денежная помощь после рождения ребенка.

Оформить субсидии можно онлайн через портал "Действие" или на веб-сайте Пенсионного фонда Украины. Также можно подать заявление на получение офлайн субсидии, посетив отделение ПФУ. Важно отметить, что льготы не предоставляются при рассмотрении заявления и не компенсируются в будущем.

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