Кому повысят тарифы на свет после отопительного сезона

В прошлом году тарифы на электроэнергию для большинства украинцев значительно выросли, однако для определенных категорий потребителей были введены специальные скидки. Речь идет о тех, кто использует электрические приборы для обогрева. Однако после завершения отопительного сезона эти льготные тарифы для таких лиц больше не будут действовать.

О том, кому после отопительного сезона повысят стоимость электроэнергии почти вдвое, сообщает компания " YASNO ". С 1 февраля 2025 г. тарифы на электрическую энергию для части потребителей были изменены. В частности, владельцы электроотопления получили скидку на потребление до 2000 кВт-ч. С 1 октября по 30 апреля для таких потребителей действуют следующие тарифы:

до 2000 кВт-ч - 2,64 грн за кВт-ч;

свыше 2000 кВт-ч - 4,32 грн за кВт-ч.

К примеру, если домохозяйство в феврале использует 1800 кВт-ч, его счет будет составлять 4 752 грн (1800 × 2,64). При потреблении 2300 кВт-ч сумма будет такой: 2000×2,64 + 300×4,32 = 6 576 грн.

Эти тарифы будут применяться к фактическому потреблению электроэнергии с февраля 2025 года. Если потребители не согласны с новыми условиями, они имеют право расторгнуть договор.

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Кто будет платить больше после завершения отопительного сезона?

До 30 апреля 2025 года владельцы электроотопления будут продолжать пользоваться скидками. Однако после завершения отопительного сезона льготный тариф будет отменен и тариф для таких потребителей будет составлять стандартные 4,32 грн за кВт-ч.

В настоящее время льготными условиями могут воспользоваться только владельцы официально зарегистрированных электроотопительных установок. Для подтверждения наличия такой системы нужно иметь документы о вводе в эксплуатацию и паспорте точки распределения, выданный оператором системы распределения, в котором указано, что речь идет именно об электроотоплении.

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