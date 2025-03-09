Кому підвищать тарифи на світло після опалювального сезону

Минулого року тарифи на електроенергію для більшості українців значно зросли, проте для певних категорій споживачів було введено спеціальні знижки. Йдеться про тих, хто використовує електричні прилади для обігріву. Однак після завершення опалювального сезону ці пільгові тарифи для таких осіб більше не діятимуть.

Про те, кому після опалювального сезону підвищать вартість електроенергії майже вдвічі, повідомляє компанія "YASNO". З 1 лютого 2025 року тарифи на електричну енергію для частини споживачів були змінені. Зокрема, власники електроопалення отримали знижку на споживання до 2000 кВт-год. З 1 жовтня до 30 квітня для таких споживачів діють наступні тарифи:

до 2000 кВт-год — 2,64 грн за кВт-год;

понад 2000 кВт-год — 4,32 грн за кВт-год.

Наприклад, якщо домогосподарство в лютому використовує 1800 кВт-год, його рахунок становитиме 4 752 грн (1800 × 2,64). При споживанні 2300 кВт-год сума буде такою: 2000 × 2,64 + 300 × 4,32 = 6 576 грн.

Ці тарифи будуть застосовуватися до фактичного споживання електроенергії з лютого 2025 року. Якщо споживачі не погоджуються з новими умовами, вони мають право розірвати договір.

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Хто платитиме більше після завершення опалювального сезону?

До 30 квітня 2025 року власники електроопалення продовжуватимуть користуватися знижками. Однак після завершення опалювального сезону пільговий тариф буде скасовано, і тариф для таких споживачів становитиме стандартні 4,32 грн за кВт-год.

Наразі пільговими умовами можуть скористатися лише власники офіційно зареєстрованих електроопалювальних установок. Для підтвердження наявності такої системи потрібно мати документи про введення в експлуатацію та паспорт точки розподілу, виданий оператором системи розподілу, у якому зазначено, що йдеться саме про електроопалення.

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