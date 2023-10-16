Козаченко, Сердюк, Джура: Какие украинские фамилии указывают на принадлежность к войску

У украинских фамилий интересная история, часть из них возникла на основе занятий наших предков и отражала социальный статус. Некоторые фамилии указывают на принадлежность к военным чинам на Запорожской Сечи. Ниже мы рассмотрим интересные аспекты истории украинских фамилий.

Об этом пишет Versus Ukraine в Instagram. Именно фамилии как официальное название возникли в украинских документах в XIV-XV веках. Их носили представители тогдашней общественной верхушки. Особенно это касалось дел юридического характера, таких как покупка и продажа имущества, требовавших точного оформления документов. Так возникла необходимость прибавлять к имени фамилию.

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Большинство украинцев получили фамилии после 1632, когда киевский митрополит Петр Могила поручил священникам вести метрики родившихся, женатых и умерших прихожан.

Украинские фамилии являются не только частью истории, но и уникальным культурным наследием, которое раскрывает различные аспекты национальной идентичности. Украинские фамилии имеют разную морфологию и источники происхождения. Среди наиболее распространенных суффиксов для образования фамилий следует отметить -ук, -юк, -енко, -енко.

Некоторые наиболее распространенные украинские фамилии включают в себя Мельник, Шевченко, Бондаренко, Коваленко, Бойко, Ткаченко, Кравченко, Ковальчук, Коваль и Олейник.

Отметим также, что на Запорожской Сечи были созданы фамилии, указывающие на принадлежность к войску и военным чинам. Вот некоторые из них:

Атаманенко – происходит от слова "атаман", что означает выборного вожака военного отряда казаков. Джур, Джура, Цюра – произошли от слова "джура", что указывает на оруженосца у казацкой старшины. Сердюк – происходит от слова "сердюк", которое было воинским званием на Запорожской Сечи. Куренный – происходит от "шалаш", который был отдельной частью войска Запорожского. Казак, Козаченко – указывают на то, что человек "свободен", житель Запорожья. Компаниец – происходит от "компанеец", то есть казака легкоконного гетманского полка. Хорунжий – происходит от "хорунжий", что было воинским званием на Запорожской Сечи.

Предлагаем узнать подробности о популярной фамилии Мазур.

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