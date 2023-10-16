Козаченко, Сердюк, Джура: Які українські прізвища вказують на приналежність до війська

Українські прізвища мають цікаву історію, частина з них виникла на основі занять наших предків та відображала соціальний статус. Деякі прізвища вказують на приналежність до військових чинів на Запорізькій Січі. Нижче ми розглянемо ці цікаві аспекти історії українських прізвищ.

Про це пише Versus Ukraine в Instagram. Саме прізвища як офіційна назва виникли в українських документах в XIV-XV століттях. Їх носили представники тодішньої суспільної верхівки. Особливо це стосувалося справ юридичного характеру, таких як купівля та продаж майна, що вимагали точного оформлення документів. Так виникла потреба додавати до імені прізвище.

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Більшість українців отримали прізвища після 1632 року, коли київський митрополит Петро Могила доручив священникам вести метрики народжених, одружених і померлих парафіян.

Українські прізвища є не лише частиною історії, але і унікальною культурною спадщиною, яка розкриває різноманітні аспекти національної ідентичності. Українські прізвища мають різноманітну морфологію та джерела походження. Серед найпоширеніших суфіксів для утворення прізвищ варто відзначити -ук, -юк, -енко, -єнко.

Деякі найпоширеніші українські прізвища включають Мельник, Шевченко, Бондаренко, Коваленко, Бойко, Ткаченко, Кравченко, Ковальчук, Коваль та Олійник.

Зазначимо також, що на Запорізькій Січі було створено прізвища, які вказували на приналежність до війська та військових чинів. Ось деякі з них:

Атаманенко — походить від слова "отаман", що означає виборного ватажка військового загону козаків. Джур, Джура, Цюра — походять від слова "джура", що вказує на зброєносця у козацької старшини. Сердюк — походить від слова "сердюк", яке було військовим званням на Запорізькій Січі. Курінний — походить від "курінь", який був окремою частиною війська Запорізького. Козак, Козаченко — вказують на те, що людина є "вільною", жителем Запоріжжя. Компанієць — походить від "компанієць", тобто козака легкокінного гетьманського полку. Хорунжий — походить від "хорунжий", що було військовим званням на Запорізькій Січі.

Пропонуємо дізнатися подробиці про популярне прізвище Мазур.

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