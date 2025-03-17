Критический уровень опасности: прогноз магнитных бурь на 17 марта

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей по всему миру, а также вызвать сбои в работе различных технических систем. Поэтому важно следить за прогнозами специалистов, чтобы быть готовыми к возможным последствиям.

Украинцам следует быть внимательными в период с 17 по 22 марта, когда ожидается повышенная солнечная активность и связанные с ней геомагнитные колебания. В настоящее время возможны магнитные бури разной интенсивности, которые могут влиять как на самочувствие людей, так и на стабильность технических систем. Об этом пишет РБК.

Магнитная буря возникает из-за интенсивных колебаний магнитного поля Земли, что является следствием мощных солнечных вспышек. В такие периоды в атмосферу попадает большое количество заряженных частиц, способных влиять на здоровье людей и на работу различных устройств. Во время магнитных бурь некоторые чувствуют головную боль, головокружение, нарушение сна, снижение работоспособности и общую слабость. Больше страдают метеочувствительные люди, а также те, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

За указанные дни прогнозируются как умеренные, так и сильные магнитные бури. Наиболее интенсивная активность ожидается 17 марта, когда, вероятно, возникнет сильный магнитный шторм. В этот день метеозависимые люди могут испытывать существенный дискомфорт: головные боли, проблемы со сном, прыжки артериального давления. Кроме того, возможны временные сбои в работе мобильной связи и спутниковых систем, а также некоторые нарушения в функционировании электрических сетей.

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Ученые напоминают, что солнечная активность очень динамична, поэтому прогнозы могут меняться даже в течение суток. Рекомендуется следить за обновлениями и быть готовыми к возможным изменениям в состоянии здоровья и работе технических систем.

Магнитные бури способны влиять не только на людей, но и на технологии. Повышенная геомагнитная активность может нарушать работу навигационных систем, спутниковой связи и даже электросетей, что иногда приводит к перебоям в снабжении электроэнергией или к ухудшению качества мобильной связи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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